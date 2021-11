Trojnásobná držitelka Thálie má nezvyklý koníček: Neuvěříte, čemu se půvabná sopranistka věnuje

Jana Šrejma Kačírková Foto: archiv J. Kačírková

„Byla to úplně nová zkušenost. Na jevišti trému nemívám, ale tady jsem nevěděla, co mě čeká. Soustředila jsem se pouze na to, abych správně spojila hadice, doběhla co nejrychleji a sestříkla terč. Když se povedlo a viděla jsem, jak i protihráči fandí a přejí si navzájem co nejkratší čas, byl to pocit k nezaplacení,“ řekla operní diva.

Jedna z nejlepších a zároveň postavou i nejdrobnějších českých zpěvaček nakonec obsadila se svým týmem 2. místo.

Letos jí vychází deska s názvem Kdy láska přilétá a na své domovské scéně v Národním divadle Brno se představí v opeře Peter Grimes pod vedením režiséra Davida Radoka, se kterým spolupracovala na opeře Juliette/Lidský hlas, za kterou získala svou třetí Thálii. ■