Tahle chalupa po Evě Pilarové (✝80) je na prodej. Zpěvačka ji vlastnila více než padesát let

Je to již sedmnáct měsíců, co nás navždy opustila Eva Pilarová (✝80). Pozůstalost po legendární herečce spravuje její manžel Jan Kolomazník, který se nyní rozhodl prodat chalupu na Českolipsku. Vdovec už bez své milované ženy nechce chalupu navštěvovat. „Objekt jde sice do prodeje, ale tisíce vzpomínek mi zůstanou,“ řekl Super.cz Jan Kolomazník.