Nové postavy seriálu Ulice: Rodina Hrušínských posílí o dalšího člena

Na koho se v Ulici můžete těšit? Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Do osudů oblíbených postav zasáhne postava Mirka Soukala, kterou ztvární herec Daniel Bambas. „Moje postava se jmenuje Mirek a je to úspěšný podnikatel. Přichází do děje jako Prokopův kamarád, který se při lezení ve skalách seznámí s Magdou. Jak se to mezi nimi bude vyvíjet, zatím nemůžu prozradit. Ale je to veskrze pozitivní báječná postava – takový princ na bílém koni,“ svěřil se herec, který se tak po delší době objeví v seriálové roli.

„Poměrně dlouho jsem netočil. V poslední době jen jednorázově televizní filmy. Měl jsem radost, že nabídka přišla z takhle osvědčeného, zajetého a profesionálně dělaného projektu, který přesně ví, na jakou diváckou skupinu cílí a jaký je jeho smysl. V tom je Ulice unikátní,“ řekl Super.cz Daniel.

Další posilou nové sezóny bude herečka Kristýna Hrušínská, která se objeví po boku Miluše Šplechtové. Čekají je role mámy s dcerou, kterou mají i v reálném životě. „Moje postava se jmenuje Vanda Veselá. Na mě působí jako přerostlé dítě a není moc praktická. Vrací se do Čech po dlouhé době z Kanady, kam před třiceti lety emigrovala se svým otcem. A vrací se zejména kvůli tomu, aby poznala svou maminku, kterou hraje moje vlastní maminka,“ svěřila se herečka k roli Vandy Veselé.

Vedle Miluše Šplechtové (63) a Rudolfa Hrušínského, která se objevuje na obrazovkách seriálu coby Vlastimil Pešek již řadu let, je to další posila ze známé herecké rodiny. „Hraji s maminkou, a ještě se strejdou Rudolfem Hrušínským, který tu hraje také něco jako mého strejdu. A s tím tedy hraji úplně poprvé. Moc jsem se na to těšila,“ prozradila herečka.

Třetí posilou pak bude půvabná Ema Businská, která se svou postavou zkříží cestu Ljubě Krbové (63) neboli Aničce Liškové. „Moje postava se jmenuje Sára Mandousová. Pochází z nestabilní rodiny a společně s matkou, která nezřídka střídá partnery, se musela od malička často stěhovat. Aničku Liškovou, které právě vstupuje do života, potkala v azylovém domě. Nestabilní zázemí na Sáře zanechalo stopy,“ popsala svou roli mladá studentka Pražské konzervatoře. ■