Farmáři z reality show umí překvapit: Chlubí se vysokoškolskými tituly, tančí latinskoamerické tance a skládají básně

Sedm farmářů a jedna farmářka hledají vhodný protějšek skrze reality show. Foto: FTV Prima

Před pár dny odstartovala nová řada reality show Farmář hledá ženu. Diváci v ní mohou nahlédnout do života farmářů a farmářek, kterým chybí spřízněná duše. Skrze populární reality show se snaží seznámit, a jak dokazují řady předchozí, některým se to opravdu povedlo.

V letošní sezoně se představilo 7 farmářů a 1 farmářka, kteří umí překvapit. Například osmadvacetiletý Josef Kučera vypadá jako typický vesnický chlapík v montérkách, který víc sází na své manuální dovednosti než intelekt, ale nenechte se zmást. Tenhle sympatický hospodář disponuje dvěma inženýrskými tituly. Priority měl nastavené od dětství. Zatímco se jeho vrstevníci zajímali o autodráhy a šetřili si kapesné na hračky, Josef si už jako malý chlapec pořídil své první čtyři krávy. Láska ke zvířatům mu zůstala dodnes, teď už jen chybí najít tu opravdovou lásku u nějaké z žen.

Že farmáři nejsou jen tvrďáci, pro které je romantika sprosté slovo, dokazuje Pavel Pollreich (57). Sadař a chovatel ovcí, který zůstal po rozvodu a smrti rodičů na všechno sám, je romantik tělem i duší. Píše básničky a údajně svým ovcím hraje na fujaru.

Zajímavé záliby má i jediná žena této farmářské partičky. Na první pohled křehká blondýnka Andrea Víznerová je milovnici koní, která vlastní farmu a zároveň je dobrovolnou hasičkou. Přestože umí zastat spoustu mužské práce sama, nechybí jí ani ženskost a vášeň, tancuje totiž latinskoamerické tance.

Co se počtu domácí zvěře týká, na první příčky se zařadí Tomáš Jelen (41). Vlastní přes čtyři tisíce kuřat, hus a velké stádo hovězího dobytka. Patří mu dokonce rybník nebo jatka. Přestože má na své farmě práce víc než dost, nehledá k sobě pomocnou sílu, ale ženu, která bude dobrou náhradní maminkou jeho synům, na které zůstal sám. I když je Tomáš táta a farmář na plný úvazek, nechal se slyšet, že kdyby mu do cesty vstoupila osudová žena, rozrůstání rodiny by se nebránil.

Podívejte se v galerii na všechny letošní soutěžící a zajímavosti o nich. ■