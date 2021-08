Poprvé ve společnosti jako pár: Sexy zpěvačka vyrazila v minišatech a režisérovi Thora vykukovalo z košile tetování

Taika Waititi a Rita Ora na červeném koberci Video: Profimedia.cz

Rita s Taikou dorazili ruku v ruce na premiéru snímku Sebevražedný oddíl a fotografové se jich nemohli nabažit. Pár spolu podle zahraničních médií randí od začátku března, kdy se ještě scházeli v Austrálii, kde byla britská zpěvačka pracovně kvůli natáčení pěvecké soutěže The Voice. „Pár tvoří od začátku března, ale snažili se to udržovat v tajnosti. Každopádně jejich blízcí přátelé o vztahu věděli, protože jsou do sebe neskutečně zamilovaní,“ uvedl tehdy zdroj deníku The Sun.

Nový pár má za sebou už i menší skandál, kdy byli společně s herečkou Tessou Thompson zachyceni paparazzi, jak si užívají vzájemné společnosti ve třech. Taika se později vyjádřil, že o nic nešlo a že taková kauza druhý den na internetu nikoho nezajímá. Režisér a také herec, v Sebevražedném oddíle má roli Starra, byl v minulosti ženatý a z manželství má dvě dcery: Matewu (6) a Te (9).

Rita, která na premiéru dorazila v minišatech s hlubokými průstřihy, v minulém roce randila s Romainem Gavrasem, který také pracuje ve filmové branži. S ním se měla zpěvačka rozejít nějakou dobu před začínajícím vztahem s Taikou. ■