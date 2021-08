Dobrou noc, žhavé sny. Roman Vojtek a jeho sexy póza v plavkách málem rozvedla Aleše Hámu

Roman Vojtek Foto: archiv R. Vojtka

Roman Vojtek (49) si s rodinkou užívá pohodovou dovolenou v Chorvatsku. Zpěvák a herec dovádí s dětmi v moři, relaxuje i jezdí na jetsurfu. A také si s humorem sobě vlastním tak trochu zahrál na modela. V moři se svlékl do plavek a hrdě vystavil na odiv své tělo. A přidal k tomu i výraz jak od modelek Victoria´s Secret.

„Sdílejte, než to smažou. Už přes dvě hodiny se na sebe dívám a nemůžu odtrhnout zrak, nechtěl jsem to sdílet, ale z agentury mi psali, že musím!!! Že by byl hřích, připravit celý svět o ten pohled. Takže dobrou noc, žhavé sny a love you,“ vzkázal svým fanouškům Roman Vojtek, který pobavil i své kamarády a kolegy.

„Budu se rozvádět, od této chvíle je ze mě gay. Jsem hlupák, že jsem to nepostřehl dřív, miluju tě. Jen nedělej salta miláčku,“ smál se Aleš Háma (48). Roman Vojtek si tak zpestřil dovolenou na Jadranu, kterou si užívá s manželkou Petrou (33) a syny Benediktem (6) a Nathanielem, který přišel na svět loni v listopadu.

Z prvního manželství má kromě Benedikta ještě dceru Editku (11). S nejmladším klučinou prý Benedikt i Editka vychází skvěle. „Benedikt opatrně našlapoval a nevěděl, jak se ze začátku chovat, ale teď je to úplně báječné, dokonce si ho chová, nebojí se, nežárlí na něj, čehož jsme se báli nejvíc. Editka je plnohodnotná pomocnice. Jsem strašně rád, že tam není nějaká nevraživost,“ řekl Super.cz pár měsíců po narození Nathaniela Vojtek. ■