Eva Decastelo se po delší době pochlubila dětmi: Ty už jí přerostly přes hlavu, a to doslova!

Eva Decastelo s dětmi Super.cz

„Snažím se vymýšlet všemožné aktivity pro děti. Na začátku prázdnin jsem měla tři dny volna, tak jsme vyrazili do Českého Krumlova. Teď jsem měla čtyři dny volno, takže jsme se vrátili ze Šumavy,“ řekla Eva Super.cz. Moderátorku jsme potkali s dětmi u Vltavy.

„Já jsem na sport úplně levá, ale vymyslela jsem si něco, aby děti dělaly nějaký sport. Jsme tu s kamarádem Matyášem Kulichem, který je patnáctý na světě na Jet Surfu, já jsem to v životě nezkoušela a dnes to společně s dětmi zkusíme. Myslím, že jim to půjde líp než mě,“ řekla se smíchem Decastelo, která se tak po delší době dětmi pochlubila.

A jak vidno, Zuzanka i starší Míša budou zřejmě po manželovi. „Moje děti jsou po tatínkovi, který hrál kdysi basketbal. On, na co sáhne, to umí. Zuzanka a Míša se teď věnují rekreačně basketbalu a jim jde prakticky všechno,“ svěřila se Eva s tím, že po manželovi budou podle vše i ve výšce.

Už teď ji totiž syn přerostl a dcera zanedlouho taky. „Michálek už teď má 163 centimetrů a já mám 158 a půl. Zuzanka má 152 centimetrů ve svých deseti letech, takže si myslím, že budou po manželovi,“ dodala Eva. ■