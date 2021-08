Vnadná modelka (42) stále kojí svou pětiletou dceru: Nebudu jí odpírat něco, co sama chce, vzkazuje

Coco Austin s dcerou Chanel Profimedia.cz

Modelka Coco Austin (42) se netají tím, že ještě kojí svou pětiletou dceru Chanel. O svém ne tak tradičním rozhodnutí se rozpovídala v rozhovoru pro Us Weekly.

„Chanel chce prso stále, je jí pět let. Hodně lidí se diví, že to ještě dělám. Moje dcera jí i steaky nebo hamburgery, ale ráda si k tomu občas dá svačinku a sblíží se s maminkou, proč ji o to ochuzovat?“

Dále uvedla, že kdyby o prso její dcera nestála, nekojí ji. „Nebudu jí odpírat něco, co chce, jenom proto, že ve společnosti panuje přesvědčení, že by se děti měly přestat kojit nejpozději ve dvou letech,“ doplnila.

Většinou jde prý o večerní rituál, kterým dceru ukolíbá ke spánku, což potvrdila i malá Chanel. „Víte co? Prsíčko mě uspává,“ řekla holčička Us Weekly.

Coco prý neřeší, co si kdo o jejím rozhodnutí myslí. Po porodu měla totiž s kojením problémy a chtěla to úplně vzdát. Na rady rodiny však vydržela, a nakonec kojí už pět let. ■