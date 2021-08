Víte, že půjčky jde srovnávat online?

Potřebujete novou pračku, pohovku, auto, nebo chcete rekonstruovat a zvelebit váš domov? Nemáte dostatečně našetřeno, hodláte si na to vzít půjčku, ale nevíte, jak vybrat tu nejvýhodnější? Porovnejte si nabídky jednotlivých bank z klidu domova, online!

Půjčit si peníze je dneska běžné

Za to, že jste nenašetřili dostatek financí, abyste svoje plány mohli realizovat, není třeba se stydět. Nabídka bankovních i nebankovních půjček je široká a že si půjčíte? Nic neobvyklého. Jen si dejte záležet na tom, od koho si půjčíte.

Jak najít tu nejvýhodnější půjčku?

Internet, noviny, televize i billboardy jsou plné různých nabídek na půjčku, ne vždy se ale vyplatí. Jak vybrat tu nejlepší půjčku?

Na co peníze potřebujete?

Položte si otázku, na co si chcete půjčit a k čemu peníze využijete. Zaprvé možná zjistíte, že ne všechno opravdu potřebujete, zadruhé si můžete vybrat půjčku, která je zaměřená právě na to, co si chcete pořídit. Nabídka půjček je totiž široká a dají se najít i specializované půjčky (na auto, na rekonstrukci, …).

Kolik si potřebujete půjčit?

Nepůjčujte si víc, než potřebujete, ale propočítejte si, kolik peněz opravdu potřebujete. Když si půjčíte zbytečně hodně, utratíte část peněz dost možná za zbytečnosti, navíc zbytečně zaplatíte víc na úrocích. Když si půjčíte málo, nemusí vám peníze stačit.

Jakou částku můžete měsíčně splácet?

Každá společnost, od které si lze půjčit finance, je ze zákona povinna prověřit, zda budete schopni svůj závazek plnit. A je to logické. Chrání tím sama sebe, ale i vás. Než o půjčku požádáte, zamyslete se nad tím, kolik ze svého rozpočtu můžete uvolnit na splátku půjčky, aniž byste se život komplikovali víc, než je nutné.

FOTO: Shutterstock

Od koho si půjčíte?

Každou společnost, od které si zvažujete půjčit, si prověřte. Poptejte se mezi známými, zda vám nedoporučí nějakou instituci. Osobní zkušenost je to nejlepší doporučení.

Pohlídejte si RPSN

Když si chceme půjčit, zajímáme se zpravidla o úrok. Jenže úrok není tím jediným, co bychom měli řešit, důležitá je také výše RPSN (roční procentní sazby nákladů).

Zatímco úrok udává odměnu pro poskytovatele půjčky, RPSN vám pomůže zjistit, kolik procent z dlužné částky skutečně za 1 rok zaplatíte. Kromě úrokové sazby totiž obsahuje i další poplatky, které výslednou částku navyšují.

Náš tip: Čím je RPSN nižší, tím je půjčka výhodnější.

Náš tip na závěr: Porovnávejte jednotlivé nabídky online

Neberte hned první půjčku, která se vám namane. Nabídka na trhu je široká, dopřejte si čas a vyberte opravdu tu nejvýhodnější půjčku. Pokud jste s moderními technologiemi dobří kamarádi, zvládnete si z klidu domova během pár minut porovnat všechny dostupné nabídky a vybrat si tu, která je nejlepší! Skvělým pomocníkem vám bude i výše RPSN, kterou jsou poskytovatelé povinni udávat. ■