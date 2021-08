V roce 2005 bodovala v soutěži krásy: Miss s parádním dekoltem předvedla sexy tělo v bikinách

Lucie Šlégrová Foto: archiv L. Šlégrové

Někdejší modelka je po narození syna Rona opět ve formě. Do té se dostala díky pravidelnému chození. „Každý den jsem ušla z jednoho konce Litvínova na druhý konec takový okruh, bylo to 13 kilometrů, které jsem chodila hodně rychlou chůzí a praktikovala jsem to šestkrát týdně,“ prozradila Super.cz trojnásobná maminka svůj tip, jak rychle získat postavu do bikin.

Tu Lucie také předvedla a nutno podotknout, že takovou figuru jí lze závidět. V bílých plavkách vypadá někdejší vítězka soutěže krásy fantasticky. „Máme moc rádi všechny Baleárské ostrovy, a to včetně Ibizy, Menorky, Mallorky a Formentery,“ vzkázala z dovolené Lucie. ■