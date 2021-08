I v Řecku je denně ve fitku! Hana Mašlíková ukázala v bikinách své neuvěřitelně vysvalené tělo

Hanka Mašlíková Foto: Archiv H. Mašlíkové

Moderátorka Hana Mašlíková (39) svoji postavu nezanedbává ani na dovolené. Každý den vstává před sedmou hodinou ranní, aby vyrazila do hotelového fitness centra. "Je to o životním stylu. Rozhodně se do toho nenutím. Já to miluju, určitě to nedělám proto, abych tady na dovolené měla plošší břicho," řekla Super.cz se smíchem Mašlíková.