Tohle nikdo nečekal! Mašlíková v Řecku cukruje s manželem Andrém, se kterým se loni rozešli. Spí spolu v manželské posteli

Hanka a André se synem Foto: Archiv H. Mašlíkové

Tak na tohle by si asi nikdo nevsadil. Loni na sobě nenechali nit suchou, když Hana Mašlíková (39) zveřejnila rozchod s manželem Andrém Reindersem, se kterým má syna Andreáska. Nyní společně odletěli na dovolenou do Řecka. A podle toho, jaká videa sdílí, to rozhodně nevypadá jako rozvodová rozlučka dvou lidí, kteří se vedle sebe nesnesou.