Lucie Vondráčková má nového přítele. Tohoto muže byste vedle ní nečekali

Lucie Vondráčková je opět zamilovaná. Michaela Feuereislová

Vondráčková byla po rozvodu s Tomášem Plekancem (38) oficiálně nezadaná, ač se po jejím boku objevovali například parkourista Tomáš Zonyga či hokejista Marek Peksa. Oba prý ale považovala pouze za kamarády.

Petr Vojnar je bývalým moderátorem pořadu Divošky. Dříve také působil působil v chlapecké kapele T-Boyz, kterou proslavil hit Beruška. Vondráčková a Vojnar spolu účinkovali například v klipu hudebníka Raega Potřebuju pauzu, kde spolu měli líbací scénu. A možná právě tam přeskočila jiskra. Se zprávou o jejich vztahu přišel první server Expres.cz.

Vojnar má s bývalou partnerkou Andreou čtyřletého syna Sebastiana, o kterého se starají ve střídavé péči, což má společné s Vondráčkovou. Ještě loni byl zamilovaný až po uši do nové přítelkyně Lenky, s níž si dokonce plánoval dalšího potomka dřív než svatbu. "Asi někdy bude, ale fakt si přeju, aby bylo nejdřív to miminko. A pak si paní vezmu. Až si to zaslouží," řekl Super.cz Vojnar.

Vondráčková má s Tomášem Plekancem syny Adama (6) a Matyáše (9). ■