Vzpomínka na starou dobrou trampskou muziku. Legendární vokální skupina hrála i ve Světácích a působila na scéně 56 let

Setleři na dobové fotografii Foto: reprofoto Setleři

I když samotný tramping má dobu své největší slávy za sebou, mnohé trampské písně zlidověly a jsou stále známé a živé. A každý, kdo někdy proseděl s kamarády celou noc u ohně s kytarou, ví, jak magické jsou to okamžiky.

Začalo to v Lucerně

Své sobotní noci takhle prožívali i mladí lidé, kteří na začátku 20. století odjížděli z Prahy, aby se setkali někde na palouku u řeky a zůstali až do neděle. Tehdy také vznikaly první trampské osady, písničky a skupiny. Jednu z nejslavnějších skupin – Setlery – založil tamburaš a hráč na brač Jenda (Jan) Korda (✝82), který v roce 1920 začal jako šestnáctiletý se skautingem, a později jezdil jako tramp ke Svatojánským proudům na osady Dakota a Stará Hiawata.

Historie Settlers Clubu se začala psát na podzim roku 1930, kdy byl u nás tramping mimořádně populární. Tehdy ohlásil Libřický osadní klub I. všetrampský večer v pražské Lucerně. Sál byl krásně vyzdoben vlajkami různých osad, bylo v něm nabito a panovala výborná nálada.

Jenda Korda měl konečně možnost realizovat svůj dávný úmysl sestavit menší pěvecké těleso, které by to na pódiu „rozbalilo“. Vybral šest členů z různých osad, ale nastal problém s názvem skupiny. Tehdy frčely anglické názvy, a tak to nakonec vyřešili tak, že když už byli z různých osad, a tudíž „osadníci“, našli si ve slovníku, jak se to řekne anglicky (settlers), a protože v módě byly tenkrát i kluby, pojmenovali kapelu Settlers Club. Setleři si začali říkat až později.

Světáci i Stvoření světa

Podle propagátora trampingu Boba Hurikána (✝58) se soubor během pouhých devíti let dokázal vypracovat v jedno z nejlepších moderních pěveckých těles v celé Evropě. K bleskovému nástupu Setlerů do povědomí veřejnosti přispěla tehdejší široká obliba trampské písně a módní tendence zařazovat trampské soubory do programů zábavných podniků a estrád.

Sbor účinkoval na trampských akcích, v rozhlase a v řadě revuálních a operetních divadel. Tak došlo i k jeho uplatnění na jevišti Divadla Vlasty Buriana i na dalších známých scénách a později také v Čs. televizi. Setleři si zahráli rovněž v řadě filmů – připomeňme alespoň scénu v Diplomat Grillu ve filmu Světáci (1968). Svými písničkami doprovázejí i slavný animovaný snímek Stvoření světa (1957).

Nesmrtelný Jenda Korda

Mimochodem, zakladatel Setlerů Jenda Korda je také spoluautorem původní české trampské hymny Vlajka. Za svůj život otextoval velké množství dalších slavných songů, například Až ztichnou bílé skály, Děvče, jsem námořník, Měsíční údolí, Vzpomínka na Svatojánské proudy nebo Zlaté dno. U Setlerů, jejichž sestava se v průběhu let několikrát změnila, působil Korda 15 let.

Po roce 1945 se Setleři zprofesionalizovali a ustálili jako vokální kvarteto pod vedením Oty Petránka ve složení Václav Konvička (tenor), Josef Maršík (tenor), Dr. Josef Žák (tenor) a Bohuslav Kupšovský (bas). Skupina vystoupila naposledy společně v roce 1986 v televizním pořadu Kavárnička dříve narozených, který uváděl Ondřej Suchý (75). Její kariéra se tak uzavřela po dlouhých 56 letech. To je obdivuhodný rekord, který asi hned tak někdo nepřekoná. ■