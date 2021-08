Rakouskem svobodně a aktivně: Bratři Svobodovi prozrazují své tipy

Vydali jsme se s bratry Svobodovými na dovolenou do Rakouska. Protože jsou oba vrcholoví sportovci, nečekejte ale žádný velký relax. Zastihnout je jinak než v pohybu se během natáčení seriálu Rakouskem svobodně a aktivně ukázalo jako téměř nemožné.

Do Rakouska se většinou jezdí v létě na horské túry a wellness pobyty a v zimě na lyže. Olympijský vítěz v moderním pětiboji David a triatlonista Tomáš Svobodovi ale ukazují, že tu najdete mnohem víc. A natočili o tom celý seriál, který postupně najdete na Stream.cz. První tipy dvojčat Svobodových ale přinášíme už teď.

Rakouskem svobodně a aktivně

FOTO: Jakub Pexa / Seznam Brand Studio

Wellness? Raději paragliding

Seriál začíná na jezerech Traunsee a Attersee, ale postupně projedeme celé Rakousko. „Za sportem jeďte rozhodně kamkoli do hor, kde můžete dělat všechno od divoké vody nebo lezení přes sjezdy na kole až po letní lyžování nebo paragliding,“ říká Tomáš Svoboda.

Až si budete chtít odpočinout, vyberte si jedno z krásných rakouských jezer, svalte se do trávy a jen tak pozorujte tyrkysové vlnky, nad nimiž se tyčí vrcholky Alp. „Nám se asi nejvíc líbilo u Wolfgang See,“ shodují se kluci.

FOTO: Jakub Pexa / Seznam Brand Studio

„Je ale pravda, že my pasivně moc odpočívat neumíme. Když už, tak volíme rovnou spánek nebo jídlo,“ směje se Tomáš. „Maximálně si občas zajdeme do sauny. Nejčastěji ale odpočíváme aktivně, jsme pořád v pohybu,“ dodává a naznačuje, že seriál tak bude nejen o více či méně odvážných aktivitách, ale taky o jídle.

Rakouská gastronomie: Řízek a čerstvé ryby

„Wiener Schnitzel a Keiserschmarrn jsou klasika. Kromě nich si ale v Rakousku pochutnáte i na čerstvých rybách, nejlepší jsme měli u Attersee,“ vzpomíná Tomáš a pokračuje:

„Největší adrenalin jsme rozhodně zažili při tandemovém paraglidingu. Hodně nás ale bavil sjezd na tříkolkách, bylo to poprvé, co jsem něco takového vyzkoušel. A možná že to v seriálu bude vypadat jinak, ale nemyslím si, že jsme se pouštěli do něčeho nebezpečného.

FOTO: Jakub Pexa / Seznam Brand Studio

Vezli jsme i kajaky

Rakousko je pro kluky ideální i z toho důvodu, že spíše než letadlem cestují autem. „Raději si dopřejeme komfort v naší Toyotě Corolle než se mačkat na malém prostoru letadla. Dlouhé cesty zvládáme v pohodě díky adaptivnímu tempomatu, se kterým nemusím dělat vůbec nic, ani šlapat na pedály,“ popisuje David, protože oba kluci jezdí úplně stejným autem.

„Dá se tam navíc nacpat docela dost věcí, včetně velkých tašek s veškerým sportovním vybavením, vezli jsme s sebou i kajaky,“ směje se Tomáš a prozrazuje hlavní důvod, proč cestovat letadlem by pro kluky bylo trochu složitější.

Na další zážitky bratrů z prázdnin podívejte každý pátek v seriálu Rakouskem svobodně a aktivně na Stream.cz.

