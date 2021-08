Jeho prarodiče byli bratranec a sestřenice: Elvis nebyl závislý, ale měl řadu vrozených nemocí, tvrdí spisovatelka

Elvis Presley Profimedia.cz

Chabé duševní a následně fyzické zdraví Elvise Presleyho je obecně přisuzováno závislosti na lécích na předpis. Sally Hoedel, autorka biografie Elvis: Destined To Die Young, nyní přišla s teorií, že zpěvák nebyl jenom "závislák", ale jednoduše nemocný člověk.

Král rokenrolu zemřel ve věku 42 let na infarkt. Na sklonku života byl odulý, měl fatálně oteklé orgány a sám se skoro nedokázal hýbat. To vše podle odborníků bylo následkem vedlejších účinků léků na předpis, které užíval v nadměrném množství.

Hoegel nicméně tvrdí, že mohl být sužován řadou vrozených nemocí, protože jeho prarodiče z matčiny strany byli přímí bratranec a sestřenice.

Upozornila na to, že jeho rodina byla „prokletá“ brzkými úmrtími. Jeho matka Gladys zemřela ve věku 46 let, aniž by byla závislá. Podle Hoedel Elvise sužovaly stejné nemoci jako Gladys nebo jeho tři strýce.

Ačkoliv souhlasí s tvrzením, že si Elvis mohl vybudovat závislost, to, že bral léky, mělo podle ní své opodstatnění, a sice chtěl utajit své chatrné zdraví. Od narození údajně trpěl minimálně pěti nemocemi, včetně genetické poruchy AAT, problémy se střevy, poruchou imunitního systému a chronickou nespavostí.

Jeho matka Gladys měla v posledních letech svého života stejné zdravotní problémy, přestože užívala zcela jiné léky než její syn.

Jako jeho dlouholetá fanynka vykresluje Hoedel Elvise jako tvrdě pracujícího muže, který se bál přestat vystupovat, protože na něm finančně záviselo mnoho lidí, včetně jeho rodiny.

Nutno podotknout, že s psychickými problémy a závislostí se potýkala také Elvisova dcera Lisa Marie, vážnými depresemi trpěl i jeho vnuk Benjamin Keough, který loni bohužel spáchal sebevraždu ve věku 27 let. ■