Dara Rolins se slunila v plavkách. Tělem pevným jako skála dráždila na jachtě

Dara vystavila tělo na Jadranu. Foto: Super.cz/archiv D. Rolins

Loňské léto trávila Dara Rolins (48) hlavně v Česku a užívala si soukromí u bazénu svého domu v Tuchoměřicích. Nyní, když je to možné, snaží se opět obdivovat krásy v cizině. Ještě před letními prázdninami vyrazila s dcerou a přáteli do Emirátů, před nedávnem se rozjela pracovně do Itálie, kde ladila přípravy své nové módní kolekce a nyní si užívá v Chorvatsku. Stále je pro ni ale důležitý klid a pohoda.