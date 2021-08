Po letech samoty vyvedla herečka nového partnera: Na červeném koberci se od sebe nemohli odtrhnout

Lena Dunham a hudebník Luis Felber Profimedia.cz

Na premiéře filmu Zola vypadali jako dvě hrdličky a vyměňovali si zamilované pohledy, něžně se objímali a muckali.

V červnu vzdala Lena hold partnerovi na Instagramu, když slavil narozeniny. Vztah přiznala už v dubnu v rozhovoru pro The New York Times, Felbera tehdy ale nejmenovala. „Je to pár měsíců, jsem velmi šťastná,“ uvedla pouze.

Jde o první vztah, který herečka zveřejnila od rozchodu v Jackem Antonoffem v roce 2017. Byli spolu pět let a rozchod jí zlomil srdce. V průběhu let si posteskla, že se občas cítí dost osaměle.

Hvězda seriálu Girls je pověstná svým humorem, bojuje také za ženská práva a pozitivní vnímání těla. Se sebeláskou v minulosti sama bojovala. Dlouhodobě trpěla četnými gynekologickými problémy, které nakonec bohužel vedly k neplodnosti. ■