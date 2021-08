Čarodějka, nebo čaroděj? Muzikálová hvězda odtajnila pohlaví očekávaného miminka

Markéta Pešková prozradila pohlaví očekávaného miminka Video: archiv M. Peškové

Odtamtud nám slíbila, že Super.cz prozradí ve stejný čas jako svojí rodině pohlaví očekávaného miminka. Na Moravu na rodinnou sešlost nás sice nepozvala, ale podělila se o vtipné video a poslala nám také fotografie, z nichž je jasné, že to bude kluk.

Večírek k odtajnění pohlaví miminka proběhl na zahradě a bylo tam hodně veselo. "Skvěle jsme si to užili, počasí nám přálo, zpívalo se a tancovalo. My už pohlaví věděli, takže překvapení to bylo pro rodinu," řekla Super.cz Markéta, jejíž syn by možná jednou mohl být vhodným ženichem pro malou Violku, kterou před měsícem porodila její kolegyně Elis Ochmanová.

Ta se na rozdíl od Markéty do muzikálu Čarodějka, kde se alternují, od 3. září vrátí. V divadle GoJa Music Hall proběhne patnáct exkluzivních představení, kde můžeme opět vidět například také Natálii Grossovou (18), Mariana Vojtka (48) anebo Světlanu Nálepkovou (61). ■