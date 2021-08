Po 10 měsících už nekojí a děti svěřila manželovi: Půvabná moderátorka by se ráda vrátila na obrazovku

Sandra Parmová Super.cz

Je to deset měsíců, co se moderátorce Sandře Pospíšilové (35), dříve Parmové, narodilo druhé dítě. Společně s manželem tak vychovává dceru Emilku a syna Leona. Už by se ale docela ráda vrátila do práce. "Už nekojím, takže by se to dalo zvládnout," míní moderátorka.