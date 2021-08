Takhle ji na ulici rozhodně nepotkáte: Šťabajzna Jana Švandová se proměnila v pravou důchodkyni

Jana Švandová Foto: Česká televize

„Nemůžu stále hrát mrchy nebo sexbomby. Velice mě potěšilo, že když jsme vymysleli můj vzhled – mou masku – a přišla jsem na první den natáčení, tak pan režisér řekl: „No tak prosím! Ze sexbomby se stala babička. Pak už jsem věděla, že jdeme správnou cestou, a bylo jen na mně, abych roli ztvárnila podle představ pana režiséra,“ svěřila se herečka, která na proměnila kvůli novému seriálu Osada, který na obrazovkách České televize startuje již v září.

„Dnešní babičky nejsou babičkami od Boženy Němcové, nemusí mít šátek kolem hlavy a péct koláče. Mohou být moderní a často se zdá až neuvěřitelné, že babičkami vůbec jsou. Jak vypadají, jak se o sebe starají a jak myslí... Sama jsem babičkou, takže mě role babičky těší i na place,“ svěřila se herečka, která si natáčení nového seriálu užívala.

Manželem jí byl před kamerou Pavel Nový, se kterým se znají už řadu let. „S Pavlem jsme velcí kamarádi, nyní jsme spolu poprvé hráli manžele. Hrozně jsme si to užívali a doplňovali se. Já jsem byla ta správná manželka, která ho i v civilu stále opravovala, a on mě zase poučoval. Takže jsme i o pauzách byli ve svých rolích,“ dodala Švandová k novému seriálu. ■