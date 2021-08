V novém seriálu v plavkách: Petra Nesvačilová šla do odvážných scén i s kily navíc a předvedla špíčky

Petra Nesvačilová Super.cz

Tak se předvede televizním divákům coby Helena v novém seriálu České televize. „Bylo to skvělý, byla jsem hrozně ráda, že všechny scény v plavkách jsem točila se Standou Majerem nebo Tomášem Hanákem, to byli takoví moji místní amanti,“ svěřila se Super.cz se smíchem herečka.

„Nejsem moc typ na tu lehkou vyzývavost. Nejsem zvyklá, abych točila nebo se fotila v plavkách. Ale když jsem točila v plavkách, tak jsem si říkala proč a proč s nimi,“ prozradila Petra na tiskové konferenci seriálu Osada, kde si zahrála po boku Radka Holuba. „Jsme manželé, kteří žijí v Jihlavě, máme kadeřnictví a jezdíme si odfrknout do naší oblíbené chatky,“ popsala svou roli Nesvačilová, která se pro role dokáže proměnit i fyzicky.

„Trochu jsem s tím počítala, že to dám do té role Heleny, potom jsem si to užila a řekla jsem si, že jsem to dala Heleně, ale říkala jsem si, že jsem opravdu odvážná. Podobně jsem to měla s Pusinkami, kam jsem ztloustla asi 13 kilo. A pak mám role, pro které jsem zhubla. Já se proměňuji tělem,“ svěřila se Petra s tím, že kila navíc už má dole a je opět na své váze. ■