Renata Langmannová šla 11 měsíců po porodu do plavek: Podívejte se na její chloubu

Renata Langmannová Foto: Archiv R. Langmannové

"Na pár dní jedu s kamarádkami do Chorvatska na rozlučku se svobodou. Hlídat bude manžel Ondra. Jsem zvědavá, jak to zvládnu, ona to zvládne v pohodě, to jsem si jistá. Ještě jsem bez ní nikdy nebyla, bude to premiéra," prozradila Super.cz Langmannová pár dní před odjezdem. A jak řekla, tak se i stalo, všechno proběhlo bez problémů.

Na dovolené byla Renata s kamarádkami, v partě šesti žen, v níž nechyběly modelky Zuzana Stráská nebo Kateřina Sokolová. Rozlučku si užívaly na pevnině i na jachtě.

Renata necelý rok po porodu vypadá skvěle, i když dle svých slov ještě ve formě není. "Na své váze ještě nejsem. Makám, jde to pomalu. Nohy byly vždycky má přednost a nahoře se to dá vždycky lépe zakrýt," řekla modelka s úsměvem na naši lichotku. ■