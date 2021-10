Éterickou krásku byste v kostýmu nepoznali. Plodková musela vydržet s výrazným tetováním i po natáčení

Nemá problém se kvůli roli proměnit. Foto: archiv filmu Gump

S obrázky po těle musela Jana vydržet i v soukromí. „Točili jsem dva dny za sebou. Jeden den to na mě nalepili a já si to nechávala do druhé dne. Chodila jsem s tím venku. Druhý den jsem si to nechala jen dolepit a dokreslit ty části, které přišly k úhoně,“ vysvětluje Super.cz Plodková.

Zajímavé je, že oblíbená herečka nemá ve skutečnosti žádné tetování. „Ani po této zkušenosti bych vůbec neměnila. Nikdy jsem neuvažovala o tom si něco nechat vytetovat,“ říká Jana a jedním dechem dodává: „Je to spojené s tím, že se bojím jehel. Nenechala bych si něco píchat pod kůži. V mé práci je zároveň jednodušší nemít na těle nic.“

Zmíněný film vypráví o přátelství mezi psy a lidmi. Plodková ale patří do skupiny lidí, kteří preferují spíše kočky. „Kocoury máme z praktického důvodu. S ohledem na naši práci bychom já ani můj partner nezvládali péči o psa. Kočka je samostatný tvor, takže když jedeme někam na víkend, tak zůstává doma moje sestra a já jsem víc v klidu,“ říká Jana Plodková. ■