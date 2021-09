S čtyřletou dcerou si nejkrásnější Češka roku 2004 užívala české léto. Odjela by jen do bezpečné cizí země

Jana Doleželová trávila léto v Česku. Super.cz

„Mám ráda léto u nás v Česku. Jezdíme hodně na kole. Poznáváme jižní Moravu, jižní Čechy, okouzluje mě Poděbradsko. Do teplých krajů až po prázdninách,“ říká nejkrásnější Češka roku 2004.

Plány na prázdniny se odvíjely hlavně od představ a potřeb dcery. „Dcerka je na prvním místě. Kolo ji baví. Trávíme hodně času na hřišti, běháním a u bazénu,“ dodala Doleželová, která už čtyři roky žije v domku s bazénem a jezírkem, což je ideální prostředí pro malé dítě.

Do ciziny jezdí modelka a lékárnice spíše před letními prázdninami a po nich. „Na začátku léta jsme byli na Madeiře. Možná vyrazíme ještě letos do Chorvatska do Dubrovníku,“ říká.

Malá Verunka je nadšená cestovatelka. „Je po mně. Má ráda hotely, jiné kraje, nové prostředí. Je ale pravda, že cesty jsou jí hodně přizpůsobeny. Máme babyfriendly program.“

Doleželová se snaží být v dnešní době zodpovědnou cestovatelkou. „Na Madeiru jsme například vyrazili proto, že byla v oranžové zóně. Destinace vybíráme tak, aby tam bylo bezpečně,“ uzavřela. ■