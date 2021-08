Nejen Arichteva. Špeky po porodu ukázala i Nikol Štíbrová. Smíchy se jí třáslo břicho

Nikol řádila u bazénu. Foto: archiv N. Štíbrové

Na skluzavce u bazénu se starším synem Matesem za zády se smála na celé kolo, a nějaký ten špek na břiše absolutně neřešila.

„Včera se mě snažil Radovan roztlačit na klouzačce i se všema těma poporodníma špekama. Moc to nešlo, no. Dostala jsem záchvat smíchu. Stejně jako v porodnici. Vyprskla jsem smíchy, když jsem se viděla po porodu v zrcadle,“ vtipkovala populární influencerka a herečka.

Smích se ale málem neobešel bez následků. „A jak jsem se smála, začalo se mi klepat to velký, ale prázdný břicho, a jak to viděla Martina Pártlová (42), začala se taky strašně smát a její břicho se najednou třáslo taky, a čím víc jsme se smály, tím víc se to celý klepalo, a čím víc se to klepalo, tím víc jsme se smály. Nešlo to zastavit, málem jsme si potrhaly stehy,“ prozradila blondýnka, která druhého syna Tobiase přivedla na svět v červnu. Na pokoji ležela s kamarádkou Martinou Pártlovou, jež se pro změnu stala maminkou dcery Stelly. ■