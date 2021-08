Mám břicho a nebojím se ho použít. Veronika Arichteva zveřejnila snímek z dovolené bez retuše!

Veronika Arichteva Foto: archiv V. Arichtevy

„Jako jo no. I takovýhle fotky si vezeme domů. A jo no, mám břicho a nebojím se ho použít,“ vtipkovala Arichteva, jež dlouho váhala, zda s malým synem letos vyrazit k moři.

A rozhodnutí odjet určitě nelituje. „Strašně dlouho jsem řešila, jestli vypadnout k moři, protože jsem cítila, že to už potřebuju. Nebo jestli je to zbytečný luxus v týhle době a měla bych radši myslet na to, co potřebuje Luka. Ale on vypadá, že to taky potřeboval. Je to hroznej parťák už teď,“ libovala si Arichteva s tím, že jí některé maminky kvůli dovolené zbytečně vystrašily.

„Dovolená s dítětem je sice naprosto jiná dovolená, ale furt dovolená, protože moře a písek v plavkách a jídlo a pití a sluníčko a ségra, a tak vůbec,“ neskrývala nadšení Veronika.

Její fotku s bříškem ostatně ocenil i její parťák ze seriálu Vyprávěj Roman Vojtek (49). „Dobrá seš, tohle oceňuju. Také jsem chtěl ukázat břicho, ale žádné nemám. Tak pá,“ vzkázal Veronice s humorem sobě vlastním. ■