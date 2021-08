Tajemství jejích štíhlých fotek v bikinách: Jsem tlustší, ale stačí vychytat úhel, radí Alice Bendová

Alice Bendová Super.cz

Kdo sleduje stejně jako my herečku Alici Bendovou (47) na sociálních sítích, může se kochat spoustou jejích fotek v bikinách s akcentem na její poprsí. Vypadá tam fantasticky. Super.cz ale prozradila, jak to je to ve skutečnosti s její postavou. Zase až tak ideální není.

"Naučila jsem se to fotit shora. Ona se sice trochu zvětší hlava, ale to nevadí. Prsa zůstanou, a to pod tím se zúží. Kdybych to fotila obráceně, tak je to konec kariéry," podělila se o svůj fígl Alice. Loví tak nejen další sledující, ale i potenciální klienty. "Zajímaly by mě třeba luxusní plavky," prozradila.

Herečka sice také dost sportuje, ale její postava tak jako na fotkách nevypadá. "Nic neretušuju, nezužuju, ale vychytávám to správné světlo a úhly. A když si vyjdu in natura, tak je to malinko jinak," přiznala na párty, kam si oblékla oversize šaty, v nichž jsme její figuru moc neviděli.

"Šedesát kilo prostě nemám a nevím, jestli ještě někdy mít budu. Ale měla jsem kdysi i pětapadesát, dokonce i devětačtyřicet, to bylo ještě v Báječných letech pod psa. Šedesát dva nebo tři by bylo super. Nicméně jsem zjistila, že v momentě, kdy jsem v mých očích tlustší, tak mám mnohem víc práce. Tak už asi hubnout nebudu. Ale tloustnout taky ne," ujistila. ■