Bude to 20 let, co se stala Miss Sympatie: Brunetka s oslnivým úsměvem má stále stejnou velikost

Lenka Taussigová Super.cz

Už brzy to bude dvacet let, co oslaví svůj úspěch v soutěži krásy Miss České republiky 2002. Tehdy zvítězila Kateřina Průšová (37) a brunetka s oslnivým úsměvem Lenka Taussigová se stala Miss Sympatie.

Ještě teď se Lenka občas modelingu věnuje. Ostatně postavu má i po dvou dětech skvělou. "Za to můžu děkovat přírodě. Postava se mi téměř nemění od patnácti let. Rekreačně sportuji, ale nic víc nedělám. Na to, abych chodila třikrát týdně do fitka, nemám jako zaměstnaná matka čas," řekla Super.cz Lenka, která pracuje na tiskovém a organizačním oddělení ústecké nemocnice.

K tomu se ale už roky věnuje nadaci Krása pomáhá dětem. V rámci této její aktivity jsme se také potkali na tiskové konferenci k projektu Top Fashion Week, který proběhne 19. října v karlovarském hotelu Pupp a nadaci přispěje v rámci dražby.

"Během patnácti let jsme vybrali pro nemocnici pět a půl milionu korun. Na těchto akcích se také občas ještě objevím na molu. Ale pro Prahu už to není, sem patří mládež," smála se Lenka, která je ale žádaná jako modelka na focení hlavně v Německu a také do reklam, když prý chtějí dobře vypadající maminky.

Více dozvíte v našem videu. ■