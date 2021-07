Plné rty, dlouhé nohy a hřívy vlasů: Iva Kubelková vyvedla obě krásné dcery. Takhle jim to seklo

Iva Kubelková s dcerami Natálií a Karolínou Super.cz

Holky vyrazily hlavně vybírat nové boty. "To je totiž to jediné, co si ode mne nemůžou půjčovat. Obě už mají nohu větší než já," řekla Super.cz Iva, která má s dcerami společný šatník. Z jejích modelů zatím nejméně čerpá nejmladší Kája. "Ale džínové kraťasy si už tuhle půjčila," práskla na dceru Kubelková.

"Když se nám nějaká věc líbí, kupujeme to jen jednou. Na co by nám byly tři stejné mikiny. Nějak se podělíme," shodly se všechny tři. "Ale ty šaty, které má dnes máma, bych si bývala ráda vzala i já," smála se Natálka.

Obě dcery po mamince zdědily dlouhé nohy, plné rty a hřívy bohatých vlasů, takže modeling je jim vzhledem rozhodně předurčený. Na rozdíl od Natálky se do něj ale Karolíně nechce, jak nám mimo jiné svěřila v našem videu. ■