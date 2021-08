Český Ken se pochlubil synem, kterého mu porodila náhradní matka. Jak reagoval na dotaz, kolik ho to všechno stálo?

Single otec nedostává takřka žádné negativní reakce. Super.cz

I když tento alternativní způsob pořízení potomka volí stále častěji heterosexuální, ale i stejnopohlavní páry, tak Paulat je jeden z prvních, který byl o svém příběhu ochotný mluvit veřejně.

Když jsme se s ním setkali naposledy, aby se před kamerou Super.cz pochlubil svým uzlíčkem štěstí, nemohli jsme se nezeptat, jaké jsou reakce jeho okolí na nestandardní situaci.

„První den po porodu jsem nestíhal odepisovat na gratulace a to nejen od kamarádů, ale i od lidí na sociálních sítích, které osobně neznám. Přísahám, že jsem se doteď nesetkal s jediným nenávistným názorem. Čekal jsem, že lidé budou negativně reagovat na to, že jsem single otec. Naopak dostávám podporu od heterosexuálních rodin, od matek samoživitelek. Říkám si, že Česká republika je dál, než před lety,“ usmívá se šťastný tatínek.

Jaký vztah bude Roberta pojit s maminkou, která nosila jeho syna devět měsíců pod srdcem? „Stali se z nás kamarádi. Strávili jsme spolu intenzivních deset měsíců plných kontrol. Před porodem u mě žila deset dní, protože porod mohl přijít kdykoli. Domluvili jsme se, že se po porodu budeme stýkat omezeně například jednou za měsíc.“

Nemohli jsme se nezeptat na to, kolik to Roberta všechno stálo. Mluví se totiž o tom, že tato služba se v Česku pohybuje okolo milionu korun.

„Je to věc, kterou si chci nechat pro sebe. Je to velmi soukromé. V jiných zemích jako je Amerika, nebo Ukrajina jsou za tuto službu stanovené částky. V České republice to tak není. Já jsem surogátní mamince pomáhal během celého mateřství, a to byla celá odměna,“ diplomaticky vybruslil z odpovědi Paulat.

S ohledem na to, že Andeas není s náhradní matkou v každodenním kontaktu, odpadá možnost krmení mateřským mlékem. „Od prvního dne Andreasek přešel na umělou výživu. Nekojím, ale krmím. Každé tři hodiny krmím, a to pro mě bylo náročné. Ze začátku jsem si nastavoval budíky, ale teď už se budím automaticky. ■