K dítěti, které mu porodila náhradní matka, zatím nikoho nepustí. Český Ken je rodičem na plný úvazek

Před třemi týdny se Robert Paulat (42) stal otcem. I přesto, že prochází křehkým obdobím šestinedělí, tak nás pozval do svého domu a pochlubil se roztomilým synkem Andreasem, kterého přivedla na svět náhradní matka. Situaci nahrával fakt, že chlapeček je velmi hodné miminko, které většinu dne prospí.

„Návštěvy přijímám. Jsem v neskutečné euforii a stále nemůžu uvěřit tomu, že se mi splnil sen, a že tohle je realita,“ svěřil se nám český Ken se synem v náručí. „Každé tři hodiny vstávám, přebaluji a krmím, což jsou přesně ty chvíle, kdy mi dochází, že to realita opravdu je.“

Únava z péče o miminko se zatím nedostavuje. „Říkám si, kdy nastane to vyčerpání, které mi popisují moje kamarádky. Já k tomu zatím zvládám i chod kliniky,“ řekl s úsměvem Paulat, který také uvedl: „Andreas je neskutečně hodné dítě. Má na to vliv určitě i to, že jeho surogátní maminka byla velká pohodářka a během těhotenství byla naprosto v klidu.“

Paulat měl v plánu, že mu jako single otci bude pomáhat jeho maminka a profesionální chůva. To se zatím nekoná. „Od 1. srpna jsem měl zařízenou chůvu, ale vzbudily se ve mně emoce podobné laktační psychóze u žen, a tak k němu nechci nikoho pouštět, aby ho přebaloval a krmil. Je to ještě strašně brzy, aby tady byl někdo cizí.“

Pro single otce bez zkušeností s dětmi byl začátek ale přece jen náročný. „Nejnáročnějších bylo těch dvaasedmdesát hodin strávených v porodnici v Podolí. Ze začátku to bylo pro mě všechno nové. Učil jsem se, jak ho správně chovat, držet hlavičku, jak ho krmit, nechat mu odříhnout. Ve mně se to probudilo v těch prvních 24 hodinách, kdy mi usnul na hrudi a já jsem se ráno probudil a už to všechno šlo automaticky,“ popsal své zkušenosti novopečený otec Robert Paulat. ■