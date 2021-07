Lucie Bílá a Bára Basiková se rozloučily s charismatickým šaškem z Johanky z Arku: Byl geniální ve všem

Zemřel Vladimír Marek

Řadu let se s hercem v roli šaška setkávala v legendárním muzikálu Johanka z Arku . „Vladimír byl jeden z největších herců, se kterými jsem se kdy setkala… Byl moudrý, laskavý a nesmírně inteligentní… Hráli jsme spolu Johanku z Arku, Excalibur, Elixír života… Bude mi nesmírně chybět,“ řekla Super.cz zlatá slavice.

„Hráli jsme spolu nejen v Johance, ale také v Lucrezii. A byli jsme kamarádi. Navzdory své vizáži byl neskutečně jemný, citlivý a hodný. Vzdělaný, sečtělý a kultivovaný. A taky vtipný! Geniální byl i v Divadle Na zábradlí. Vlastně vůbec ve všem,“ vzpomíná Bára Basiková.

Úmrtí divadelního a filmového herce oznámil skrze Facebook operní pěvec Radek Krejčí, který se s ním od víkendu nemohl spojit, a tak přistoupil ke krajnímu řešení, kdy nechal otevřít dveře Vladimírova bytu hasiči. „Vladimír byl dlouho nemocný, ale přeci jen s námi komunikoval přes sociální sítě. Bylo to už jeho poslední spojení se světem. Od víkendu se nikomu neozýval. Tak jsem to risknul a šel dnes po všech možných institucích… Nemocnice, přátelé, sousedi atd. Nakonec jsem nechal otevřít byt hasiči. Bohužel už Vláďa byl mrtvý. Ať je mu let vesmírem milosrdný. Sbohem,“ uvedl. ■