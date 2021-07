Vše o miminku, hubnutí i svatbě: Jágrova ex Veronika Kopřivová dva měsíce po porodu poprvé ve společnosti

Veronika Kopřivová s partnerem Miroslavem Dubovickým Super.cz

"Já ji samozřejmě uložila a dala ji spinkat. Jsem tady hlavně pracovně, kvůli svému Instagramu, abych otevření obchodu ukázala svým sledujícím. Je to fajn práce, spojili jsme příjemné s užitečným. Ale zdržíme se jen chvíli, protože už nám schází, naplánované máme dvě hodiny. Nebyla jsem nikde rok, tak je to trochu zvláštní pocit," svěřila Veronika.

"Myslím, že mateřství zvládám dobře, úsměv mě stále nepřešel. Zatím je to pohoda, protože kam ji člověk položí, tam je. Je zlatá, čekala jsem to horší a fakt si to užívám," řekla Super.cz. Z dcery je nadšený i Míra. "S Veru se hrozně rádi staráme, jsme šťastní za to, že je zdravá, že ji máme a těšíme se na každý okamžik, který strávíme s ní," doplnil partnerku.

Hubnutí po porodu zatím není Veroničinou prioritou. "Nemůžu na to tlačit, jsou to jen dva měsíce, co se malá narodila, a to tělo musí začít samo. Ale trošku už tomu pomáhám. Po šestinedělí jsem začala lehce cvičit. Ale jídlo omezovat nechci, protože kojím, tak chci, aby měla malá plnohodnotnou baštu," vysvětlila.

Zajímalo nás také, zda pár plánuje po narození dcery svatbu, na což jsme se pochopitelně zeptali Míry, protože o ruku žádá muž. "Já ji plánuju. Malá Ella nás malinko předběhla, i když jsme ji plánovali. Takže se to prostě posunulo. Teď jsme o krok napřed, tak tohle holt přijde později," krčil rameny. ■