Tenhle model z natáčení pokračování Sexu ve městě fanoušky seriálu naštval: Sexy styl Carrie je pryč a přišel nevkus, píší

Sarah Jessica Parker natáčí pokračování Sexu ve městě. Video: Profimedia.cz

Z fotek z natáčení seriálového pokračování ovšem nejsou módní fanoušci moc nadšení. Herečka se totiž v jednom ze záběrů objevila v modelu, který je z loňské kolekce konfekční značky pro mladší dívky. Šaty značky FOREVER 21 poznaly fanynky na první pohled a ve spojení s luxusními modely návrhářských domů Gucci a Balenciaga jim přišel výběr kostymérky Molly Rogers nevkusný. Ta převzala oblékání hvězd seriálu po oscarové Patricii Field, která tentokrát spolupráci odmítla kvůli práci na seriálu Emily in Paris.

„Tohle by si Carrie nikdy neoblékla,“ psala jedna z fanynek a další se přidala: „Forever 21 opravdu? Na ženě nad padesát let? To by Patricia Field nedopustila.“

Mnoha fanynkám Sexu ve městě se nelíbí ani to, že na sobě má hlavní hrdinka oblečení z fast fashion (definice uvádí, že se jedná o velmi levnou a lehce dostupnou módu, která se vyrábí v obrovském množství a bez ohledu na životní prostředí či pracovní podmínky zaměstnanců). „Takže Carrie přechází ze stylové a sexy ženy na nevkusnou?“ ptala se další z komentujících. „Tenhle outfit není výstřední, ale škaredý,“ objevilo se také v komentářích.

Našli se i tací, které výběr tvůrců zaujal. „To je typické pro Carrie, sladit šaty za dvě stovky s botkami za devět tisíc,“ k čemuž se přidal další člověk s pozitivním komentářem: „Miluju, že se tu míchá luxusní móda a dostupné kousky. Skvělá práce.“

V galerii si celý outfit můžete lépe prohlédnout a posoudit, zda je opravdu tak nevkusný, jak se rozčilují fanoušci. Vždyť i ikonickou tutu sukýnku ze znělky seriálu koupila původní kostýmová návrhářka v sekáči za stovku. ■