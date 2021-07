Kamil Střihavka, Vilém Čok i Ondřej Ruml vzpomínají na Vladimíra Marka: Byl nejen velký umělec, ale i skvělý společník

Zemřel Vladimír Marek

O jeho úmrtí informoval skrze Facebook operní pěvec Radek Krejčí: „Vladimír byl dlouho nemocný, ale přeci jen s námi komunikoval přes sociální sítě. Bylo to už jeho poslední spojení se světem. Od víkendu se nikomu neozýval. Tak jsem to risknul a šel dnes po všech možných institucích… Nemocnice, přátelé, sousedi atd. Nakonec jsem nechal otevřít byt hasiči. Bohužel už Vláďa byl mrtvý. Ať je mu let vesmírem milosrdný. Sbohem.“

V Johance z Arku se s Markem setkal Ondřej Ruml (39). „Dozvěděl jsem se to včera v noci. Vláďu jsem poznal v Kalichu a moc jsem ho obdivoval. Velký herec, velké srdce. Často jsem při Johance překážel v portále, i když jsem zrovna neměl jít na scénu, protože jsem se díval, jak Vláďa hraje. Bylo to dechberoucí, úchvatné, těžko popsatelné slovy. Čest jeho památce."

Na charismatického herce vzpomněla i jeho kolegyně z muzikálu Excalibur Michaela Zemánková. „Vždycky jsi byl a budeš jeden z nejoriginálnějších a nejdobřejších lidí, kteří mi zkřížili cestu. Naučil jsi mě toho nemálo. Pozdravuj v lovištích tu moji partu a dejte si spolu tullamorku. Šťastnou cestu, můj Merline a Ropušníku, Tvá Ropušnice Morgana,“ svěřila se pro Super.cz bývalá partnerka Felixe Slováčka mladšího.

"Vladimír byl vždy usměvavý a vstřícný, nepokazil žádnou legraci. Vždy chodil na zkoušky připravený a nebránil se žádnému bláznivému nápadu. Naposled jsem se s ním setkal, když v mém muzikálu Lucrezia Borgia hrál roli papeže. Každý rok jsem mu popřál k narozeninám, na tento rok poletí, bohužel, mé přání tam nahoru. Vláďo - rád na tebe vzpomínám," poslal vzpomínku skrze Super.cz divadelní režisér Libor Vaculík.

V několika společných projektech včetně Johanky z Arku se s Vladimírem Markem potkával i zpěvák Kamil Střihavka (56). "S Vláďou jsem strávil krásných deset let v divadle Ta Fantastika. Byli jsme velcí přátelé. On byl nejen velký umělec, ale i skvělý společník. Legendární jsou naše noční disputace, které mnohdy trvaly až do rozbřesku. Byl to divadelník tělem i duší. A chtěl bych vyjádřit soustrast jeho rodině, i té divadelní," řekl Super.cz Kamil.

"Na Vláďu nikdy nezapomenu. Byl to výbornej parťák, jemný člověk. Mnoho let jsme spolu pracovali a mnohokráte jsme se nasmáli. V divadelním i muzikálovém světě po něm zůstala díra," přidal Vilém Čok, spolu účinkovali od roku 2000 v muzikálu Johanka z Arku a poté v Excaliburu, a také Ať žije rokenrol! v Divadle Broadway.

“Vláďa byl výjimečný člověk a herec. Vždycky se mi zdálo, jako by viděl každému až do žaludku, ale vždy se choval tak, jako by to neviděl, na to musel mít mimořádnou sílu!” sdělila Ivana Jirešová (45), spolu účinkovali v muzikálu Excalibur.