Fotky s kloboukem nikoho nezajímají, slyšela Bernášková. Hvězda Vyprávěj se proto svlékla do plavek

Jana Bernášková očima manžela na dovolené v Itálii Foto: archiv J. Bernáškové

Teď jí ale dodal kuráž její kamarád, a tak herečka přeci jen nějakou tu fotku v bikinách zveřejnila. Dlouho se k tomu ale odhodlávala. „Kamarád mi napsal: Ty fotky s kloboukem nikoho nezajímají. Vyfoť se v kalhotkách nebo plavkách! Já v plavkách? To nikdy. Nemám prsa ani svaly, odepsala jsem mu, ale nedalo mi to a řekla jsem Rudovi (manželovi, pozn.), ať mě teda vyfotí. Ten to třikrát zmáčknul a odešel,“ svěřila se Bernášková.

„Chybí mi sice hlava, ale to nevadí. Někdy je dobré dělat věci bezhlavě, nepřemýšlet, nechat se jen unášet emocí, zapomenout hlavu i rozum doma a vydat se do víru života bez čepice, protože ji nemáte na co nasadit. Léto patří láskám, koupání, svobodě a střeleným nápadům. A pokud na něco myslíte a neodvažujete se to udělat, tak zrovna dneska je ten správný čas,“ dodala.

Bernášková ale ani tak nešetřila sebekritikou. Další snímky v plavkách by po dovolené už nefotila, protože prý přibrala! „Ta fotka je ze začátku dovolené! Dneska už mám plavky, po všech těch pizzách a špagetách zařezané do zadku ze všech stran,“ vtipkovala. ■