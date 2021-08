Před dovolenou makal na fyzičce s mistrem v boxu. Po návratu sukničkář z Policie Modrava opět válčí s váhou

Vyhlášený smíšek v soukromí i při natáčení. Foto: Vlaďka Merhautová, Super.cz

Před pár dny se vrátil z dovolené na Mallorce. Měsíce před tím se vrhnul na hubnutí. Dokonce si dával do těla pod vedením šestinásobného mistra republiky v boxu. Dokázal shodit 15 kilo, po pobytu u moře ale ukázala ručička váhy zase o něco víc.

Ve starších dílech Ordinace v růžové zahradě, které teď běží v televizi, ho vídáme jako štíhlého lékaře. V reprízovaném seriálu Policie Modrava coby poručíka Votavu, alias krásného Jáju. Zatímco vrásky na tváři herci nepřibyly, kila ano. Umí je náležitě a s humorem komentovat. Michala Holána (37) totiž berou kolegové za pověstného smíška.

Přibral snad kvůli úbytku práce v koroně? „Kdepak, pracovních příležitostí bylo dost. Já jsem požitkář. Mně cokoliv chutná, všechno do sebe hážu, vůbec nad ničím nepřemejšlím,“ upřímně přiznal Super.cz. „A tak jsem začal na sobě makat s Jirkou Havlem, šestinásobným mistrem republiky v boxu, měli jsme pár tréninků, absolutní zápřah.

Jedete hodinu dvacet minut bez pauzy a kila šla rychle dolů. Začal jsem jíst jako člověk, a ne jako prase,“ říká se smíchem. Podařilo se mu shodit 15 kilo, takže se dostal na váhu 100 kg při 185 centimetrech výšky. Chtěl by dosáhnout 90, max. 95 kg, ale zároveň nám vyprávěl, jak si dával na Mallorce do nosu.

Moc ho baví natáčení čtvrté řady Policie Modrava, kde má roli kriminalisty sukničkáře. „Když přišla nabídka dál pokračovat, říkal jsem si – je to tak dávno. Pak jsme dorazili na Šumavu a já měl pocit, jako by to bylo včera. Úplně všechno stejný, takže krása!“

Během vzniku tří řad seriálu se krásný Jája, jak mu říkají, známý hláškou „jasňačka“, stal dvojnásobným tátou. „Míšovi jsou tři roky a Marcuskovi dva. Jsou boží, nic víc na světě neexistuje.“ Po zahraniční dovolené měl naplánováno odvézt rodinku na Slovensko, odkud jeho žena Annamarie pochází. Jenže neustálá koronovirová slovenská opatření cestu hatila.

V roce 2015 mu během natáčení Modravy prasklo střevo. V den, kdy se měl zúčastnit akrobatického letu trpěl bolestmi břicha, které byly jiné, než znal doposud. Odjel do nemocnice a tím si zachránil život. Pak podstoupil několik operací a na závěr mu plastický chirurg odstranil z břicha jizvy.

Herec, který ve volných chvílích rád rybaří, pěje ódy na manželku. „Je skvělá! Maminka nejmaminkovatější,“ řekl nám. „Pro mě je nejvíc mít čas na rodinu, přátele a volno! Žádný byznys, honit prachy, ale užívat si života.“

