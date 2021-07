6 filmových momentů, které nečekali ani sami herci: Věděli jste, že tyto reakce nebyly hrané?

Macaulay Culkin, Joe Pesci a Daniel Stern ve filmu Sám doma Profimedia.cz

Vlk z Wall Street - Matthew McConaughey a Leonardo DiCaprio

Hereckým výkonům ve Vlkovi z Wall Street se nedá konkurovat. Že ví, jak improvizovat, předvedl Matthew McConaughey, a to při obědové scéně, kdy mručí a bije se do hrudi. Ve skutečnosti se takhle rozcvičuje před každou scénou, aby se uklidnil a připravil si hlas. To vzbudilo pozornost DiCapria (46), který následně navrhnul, aby to použili do filmu. Matthew pak nečekaně vyzval kolegu, aby se k němu připojil. A zbytek už diváci dobře znají.

E.T. – Mimozemšťan - Drew Barrymore

Steven Spielberg přiměl každého na place, aby se choval, jako by byl E.T. živá bytost. A aby dostal z maličké Drew Barrymore (46) tu nejlepší reakci na mimozemšťana, neukázal jí rekvizitu předem. Když tedy herečka naběhne do pokoje a uvidí ho, její jekot je skutečný. Herečce také řekl, že jde o opravdického mimozemšťana, takže ve scéně, kdy E. T. umírá, ronila opravdové slzy, protože si myslela, že skutečně zemřel.

40 let panic - Steve Carell

Scéna s depilací je pravděpodobně nejikoničtější z celého filmu. Carell podal přesvědčivý výkon, a to jednoduše proto, že mu hruď opravdu depilovali. Herec chtěl, aby byla scéna autentická, ale to ještě nevěděl, do čeho jde. S takovou bolestí prý nepočítal. A když pak jeho žena viděla výsledek depilace, prý z toho nebyla ani trochu nadšená.

Sám doma - Joe Pesci a Macaulay Culkin

Joe Pesci bral svou roli zlodějíčka Harryho v legendární komedii Sám doma velmi vážně. Popravdě řečeno, možná až příliš. Herec se před malým Macaulayem Culkinem, který ztvárnil Kevina, záměrně neukazoval, aby z něj měl chlapec ve scénách větší strach. Když pak přitroublé lupičské duo Kevina konečně polapí a pověsí ho na dveře v sousedním domě, Pesci je v roli padoucha až po uši. Zatímco Kevinovi líčí, co všechno mu provedou, Pesci vezme chlapcův prst do úst s tím, že mu nejprve ukouše prsty. Bohužel Macaulaye opravdu hryznul, a to do krve. Culkinovo zděšení je tak velmi reálné.

Vetřelec - John Hurt

Režisér Ridley Scott si na herce vymyslel pěknou kulišárnu. Ve scéně, kdy John Hurt kolabuje a následně mu z těla vystřelí malý vetřelec, neměl v podstatě nikdo ponětí, co se bude dít. Hurt měl k sobě přidělaný umělý hrudník, z něhož vytryskly prasečí vnitřnosti a falešná krev. Byl ale jediným z aktérů, kdo věděl, co přijde. Zděšené reakce herců jsou tak zcela upřímné.

Hanebný pancharti - Diane Kruger

Quentin Tarantino je opravdový mistr režisérského řemesla, je také vizionář a perfekcionista a proslul tím, že pro dobrou scénu udělá cokoliv. Když se v Hanebných panchartech Christoph Waltz alias Hans Landa vrhne na Bridget von Hammersmark v podání Diane Kruger (45) a začne ji škrtit, vidíme herecké výkony hodné Oscara. Tarantinovi scéna ale nepřišla dostatečně přesvědčivá. Přiměl tedy Kruger, aby se nechala Waltzem škrtit doopravdy. Ta souhlasila a ve scéně tak nevidíme její skvělý herecký výkon, ale opravdový boj o život. Waltz ji totiž škrtil až téměř do bezvědomí. ■