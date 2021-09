Martin Maxa ladil v létě formu na stavbě svého hotelu: Fyzická práce mě vždycky moc bavila

Maxa pumpuje bicepsy na stavbě. Super.cz

V současné době jezdí na stavbu kontrolovat řemeslníky a přitom přiloží i ruku k dílu. „Tak rozsáhlá stavba potřebuje, aby přiložil ruku k dílu i člověk, který to všechno financuje. Proto se často vmísím mezi stavební dělníky a dělám jednoduché práce, jako je přidavačství. Jednak mě to baví, vždycky jsem měl rád fyzicky náročnou práci. Zároveň se při tom opálím a vypadá to, že jsem byl někde u moře,“ usmívá se Maxa.

Nedělá Maxovi vrásky na čele zdražení stavebního materiálu a nedostatek pracovních sil, ke kterému došlo kvůli pandemii? „Je to rozsáhlý projekt, který jsem zahájil před čtyřmi lety. Na začátku jsem nemohl vědět, že přijde nějaký covid. Nestěžuju si ale na zdražení materiálu, protože většina věcí je zakoupena. Připravili jsem se na to dopředu,“ vysvětluje.

Zpěvák neměl v plánu stát se hoteliérem, vše přišlo neplánovaně. „Nemovitost jsem koupil před dvaceti lety a myslel jsem si, že to třeba jednou prodám. Nicméně se mi tam moc zalíbilo. Jelikož to bylo ale velké na bydlení, tak jsem se rozhodl, že to přebuduju na domácí hotýlek,“ říká Martin Maxa, který v budoucnu hotel osobně nepovede, ale někoho si na to najme. ■