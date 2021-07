Martin Maxa loni oslavil 60. Podívejte se, jak skvěle pořád vypadá. A to přiznal zdravotní problémy!

Martina Maxu čeká operace. Super.cz

Loni mu bylo šedesát. Martin Maxa (60) ale životní jubileum příliš neslavil, protože věk vnímá spíš jen jako číslo. „Šedesátka není důvod ke slavení, ale spíš k zamyšlení a ohlédnutí se přes rameno. Rozhodně to není pro člověka, kterému život nadělil toto číslo, nic povznášejícího slavit šedesát let. Všechno člověka ráno bolí, tak proč slavit,“ řekl Super.cz s úsměvem.

I když na svůj věk nevypadá, tak na sobě cítí zásah zubu času. „Sužují mě neduhy, které patří k mému věku. Dávno jsem se rozhodl, že se zubaté zadarmo nedám. Snažím se cvičit, udržovat v kondici, čas nikdo nezastaví. To se projevuje na kloubech, ohebnosti a podobně.“

Maxa se nevyhýbá zákrokům estetické chirurgie a netají se tím. Naposledy například postoupil lifting obličeje. „Nemám proti tomu nic. Nejsem člověk, který by to odsuzoval, aniž by o tom něco věděl. Je to věc, která může člověku zkvalitnit život a nemám s tím problém. Vždyť si to vezměte, k zubaři také chodíme na estetické zákroky a nikdo to neřeší. Pak si člověk nechá udělat víčka a označí ho za narcise,“ směje se Maxa.

Brzy bude muset využít také služeb ortopeda, jelikož ho zlobí klouby. „Mám to v plánu. Zlobí mě levé koleno, a tak si představuju, že ten kloub půjde pryč,“ říká Martin Maxa. ■