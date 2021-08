Otec trilogie Slunce, seno… oznámil odchod na odpočinek: Už jsem toho natočil dost

Zdeněk Troška promluvil o konci kariéry. Super.cz

Do dějin české kinematografie se nesmazatelně zapsal trilogií Slunce, seno... nebo pohádkami O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Z pekla štěstí či Princezna ze mlejna. Jak už to ale vypadá, tak další film už Zdeněk Troška (68) nikdy nenatočí. Osmašedesátiletý režisér si prý užívá poklidný život spokojeného důchodce.

„Už jsem skončil. Jsem už pátý rok v důchodu. Mám pocit, že bych měl nechat prostor mladším,“ svěřil se Super.cz během svého posledního rozhovoru Troška, který zároveň uvedl: „Natočil jsem toho dost. To už stačí.“

Troška je ale ochotný předávat své zkušenosti, pokud ho o to někdo žádá. „Lidi mi posílají své náměty, scénáře, básně, abych se k tomu vyjádřil. Pokud můžu, tak udílím rady. Jinak ale sám nic nepřipravuju."

Jak se ale říká, nikdy neříkej nikdy. Troška nevyloučil možnost, že by přijal nějakou dobrou nabídku na natáčení s kvalitní produkcí. „Když se objeví něco s dobrými podmínkami pro natáčení, tak o tom budu uvažovat. Rozhodně už ale nehodlám točit celovečerní film za čtrnáct dnů, to teda ne. Já už to ve svém věku nemám zapotřebí,“ říká Zdeněk Troška. ■