Z přitroublého Codyho z Kroku za krokem je hora svalů: Slavný herec se změnil k nepoznání

Sasha Mitchell ve filmu Kickboxer 3 Profimedia.cz

Mitchellovy kořeny sahají až do ukrajinského Kyjeva a jeho původní příjmení bylo Muchnik. Hereckou kariéru odstartoval seriálem Dallas, kde ztvárnil nemanželského syna J. R. Ewinga.

Od mládí se věnoval bojovým sportům, což mu vydrželo dodnes. Má černý pásek v taekwondu, a dokonce se stal šampionem v kickboxu. V 90. letech také díky tomu bodoval ve filmech Kickboxer.

Herec proslul jako Cody v Kroku za krokem.

V Kroku za krokem, kde ztvárnil troubu Kouďáka, si ho diváci zamilovali. Jeho působení v seriálu ovšem překazil skandál. Jeho žena ho obvinila z domácího násilí a společnost Disney ho vyhodila. Ženatý byl Mitchell dvakrát, s první ženou má čtyři děti.

Co se týče televizních rolí, objevil se také v seriálech Pohotovost nebo JAG. Herecky aktivní je sice dodnes, ale nenatočil žádné významné velkofilmy.

Z jeho tvorby z posledních let lze jmenovat například komedii Rodiče na tahu nebo sci-fi Cyborg Nemesis. Letos by se měl blýsknout v akčňáku City of Blood, kde opět uplatní své kickboxerské schopnosti.

Fanoušky šokuje především Sashova proměna. Vždy byl urostlý, ovšem o něco hubenější. Dnes je z něj hotová hora svalů, jak se můžete přesvědčit v naší galerii. ■