Bulimický záchvat, nervozita a přísná bezpečnostní opatření: Mrkněte se, co se dělo hodiny před svatbou Charlese a Diany

Charles a Diana se brali před 40 lety. Profimedia.cz

Britové milují královské svatby, ale snad na žádnou se netěšili tolik jako na veselku Charlese a Diany. Princeznin velký den začal už v pět hodin ráno, kdy se probudila v Clarence House, domově královny matky. Moc odpočinku se jí nejspíš nedostalo, protože celý týden se nesl v duchu oslav a dům s ní noc před svatbou sdílela hotová armáda sloužících.

S Dianou tam nocovala také její sestra Jane a k večeři si daly polévku. Později princezna přiznala, že ten večer měla bulimický záchvat a nemohla nic moc pozřít. Před spaním se ale nevyhnula drinku s královnou matkou.

Okolo sedmé ranní už bylo v ulicích Londýna rušno. K dostání bylo na tisíce suvenýrů a Britové byli jako u vytržení. Někteří to přirovnávali ke konci války.

V osm ráno už Diana sledovala davy v televizi, zatímco si ji vzali do parády kadeřník Kevin Shanley a maskérka Barbara Daly. O půl hodiny později ji už Elizabeth a David Emanuelovi připravovali šaty.

Pro svůj velký den Diana vybrala mladé návrháře z Londýna, ale práci jim moc neusnadnila. Od zásnub totiž velmi zhubla. Místo původních 73 cm v pase v den svatby měřila 58.

O hodinu později se lidé mačkali v ulicích a všechny televizní štáby, včetně zahraničních, byly v pohotovosti. BBC mělo před Palácem na 60 kamer a 300 zaměstnanců.

Před půl jedenáctou Clarence House opustily družičky. V ten samý čas odjížděl z Buckinghamského paláce do uniformy vyšňořený Charles s princem Andrewem, v doprovodu šesti tisíc vojáků a policistů. Nešlo ovšem jen o oku lahodící promenádu, zajišťovali hlavně bezpečnost, neboť několik týdnů předtím, během královnina narozeninového průvodu, na Alžbětu II. někdo střílel. Strach o bezpečí královské rodiny byl tak namístě.

Před jedenáctou už byli hosté "na značkách“ v Katedrále svatého Pavla, právě včas před příjezdem Diany. Celý svět si mohl konečně prohlédnout její svatební šaty a úderem jedenácté vykročila k oltáři zavěšená do svého otce. Kráčela 3 minuty a 15 sekund a komentátoři to označili za její „nejdelší a nejšťastnější chůzi v životě“.

Diana by momenty ovšem nejspíš popsala jinak. Přiznala, že jí svatba ani nepřipadala skutečná a byla pochopitelně velmi nervózní. Přenos sledovalo na 750 milionů lidí po celém světě a hospody, bary a restaurace po celé Británii měly otevřeno od brzkých ranních do pozdních večerních hodin. Slavilo se, jako by nebylo žádné zítra, aniž by někdo tušil, že manželství dospěje o 15 let později ke svému konci. ■