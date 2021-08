Komedie Vesničko má středisková nás baví už 35 let. Jak dnes vypadají známá místa z filmu?

Otík a Pávek (Marián Labuda) ve filmu Vesničko má, středisková Foto: Bontonfilm

Je to skoro k nevíře, ale 1. srpna uplyne právě 35 let, kdy jsme se v kinech setkali poprvé s „momentálně zaostalým“ Otíkem, rozvážným řidičem náklaďáku Pávkem, žárlivým Turkem a jeho nevěrnou ženou Janou, kochajícím se panem doktorem, rostlinářem Jaromírem, který doplatil na svůj zlozvyk se zápalkami a dalšími figurkami z malebných středočeských Křečovic.

Komedie Vesničko má středisková, kterou podle scénáře Zdeňka Svěráka (85) natočil Jiří Menzel (✝82), už dávno zlidověla a většina z nás dokáže reprodukovat alespoň některou z kultovních hlášek, které v ní zazní: „Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?“, „Tak jsem slyšel, Karle, že jsi tomu Pražákovi načechral betonovej pilíř...“. „Otíku, senzační film, rumunskej!“ „Nohy sis myl? To já poznám, hned se s tebou jinak jede.“, „Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš...“, „Má pravdu, předsedo!“, „Ze sedmýho?“ – „Z jinýho nepiju. Na šestým je teplý, na osmým už přechlazený!“, „Chlapi, nelejte to pivo z voken, podívejte se, jak vypadám…“

Film nemá jediné hluché místo. Je to zásluhou skvostného scénáře, mistrovské režie a špičkových výkonů všech zúčastněných herců. Těžko vypíchnout kteréhokoli z nich, všichni jsou vynikající a maximálně přesvědčiví.

„Ty ses měl narodit jako kůň…“

Například představitele prostoduchého Otíka, kterého naprosto fenomenálně ztvárnil maďarský herec János Bán (65), jsme u nás do té doby neznali. Teď si v této roli neumíme představit nikoho jiného. On sám k úspěchu postavy přispěl vlastní zubní protézou, která sice nebyla moc pohodlná, ale pomáhala mu zakrýt přízvuk, když musel občas promluvit česky.

Labudova životní role

Řidič Pávek se stal životní rolí slovenského herce Mariána Labudy (✝73). S jeho obsazením nastal přitom problém. Zdeněk Svěrák si původně představoval urostlého muže, který vzbuzuje autoritu, ideálně Petra Nárožného (83). Jenže Jiřího Menzela uchvátil Labudův výkon na divadelní scéně a okamžitě věděl, že to je přesně ten šofér náklaďáku, kterého do filmu potřebuje. A měl pravdu.

Rodiště Josefa Suka

Režisér hledal dlouho i vhodnou vesnici, na které se ještě příliš nepodepsal socialismus. Nakonec se v roce 1985 rozhodl pro Křečovice, rodiště skladatele a houslisty Josefa Suka (1874-1935), který je také pochován na místním hřbitově.

V jeho těsném sousedství bydleli filmoví Pávkovi a na milionářské hrobce tu pracoval i „náhrobní umělec“ (Eugen Jegorov ✝55).

Také se budete kochat

Jedinečný byl i pan doktor v podání Rudolfa Hrušínského (✝73), který se při řízení především kochal, a podle toho vypadalo i jeho služební auto. Pan doktor si ale jinak uměl poradit s každým problémem, ať už to byl hypochondr s vidinou krematoria (Jiří Lír ✝72), přejetý Drápalík (Rudolf Hrušínský ml., 74), opilý Turek (Petr Čepek ✝54), jeho zmlácená žena Jana (Libuše Šafránková ✝68) či nešťastně zamilovaný Jarda Pávek, který spolykal medrin (Stanislav Aubrecht, 54). Místní svého doktora určitě znali jménem, ve filmu ho ale nezaslechneme. Ve scénáři byl uveden jako MUDr. Skružný.

Jinak ale není divu, že se pan doktor kochal. Krajina v okolí Křečovic a Neveklova je opravdu mimořádně fotogenická, což vám potvrdí každý, kdo to tu zná, nebo tudy někdy projel. Například místo u křížku, kde se pan doktor zahledí do krajiny a přejede ho špatně zabrzděná škodovka, takže má „záda vejpůl“, najdete cestou z Křečovic směrem na Strážovice.

Scéna, ve které se jede Turek vykoupat, manželka Jana přihlíží a na pionýru se za ní přiřítí její milenec Vašek Kašpar (Jan Hartl, 68), se točila u Panského rybníka kousek od Neveklova.

Vesnička se líbila i ve světě, a tak není divu, že o rok později byla nominována na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Zlatou sošku sice nezískala, ale pro nás zůstane navždy jednou z nejmilovanějších komedií. ■