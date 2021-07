Utekl hrobníkovi z lopaty. Hurikán Dalibor Janda zhubl sedm kilo a takhle teď vypadá

Úbytek na váze je vidět. Michaela Feuereislová

„Můj ošetřující lékař říká, že jsem prý dobrý pacient,“ říká hudebník, který po hospitalizaci změnil životosprávu: „Začal jsem pravidelně jíst, ne jako dřív, kdy jsem jedl někdy i ve tři hodiny ráno po koncertu. Pořídil jsem si domů profesionální rotoped a pravidelně na něm cvičím. Už jsem dokonce zhubl sedm kilo,“ raduje se Janda.

Interpret hitů Kde jsi, Hurikán, Padá hvězda, či Žít jako kaskadér už opět vystupuje před publikem. „Před pár dny jsem oslavil svých čtyřicet let na profesionální scéně koncertem ve Strakonicích. Ukázalo se, že ještě umím zpívat,“ smál se Janda a jedním dechem dodal: „Už ale nechci koncertovat v tak velké míře jako dřív. Raději bych méně koncertů ve větším měřítku. Tak čtyři až pět vystoupení do měsíce. Nepotřebuju už zpívat pro peníze, ale chci, aby mě to těšilo a byl to můj koníček.“ ■