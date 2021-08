Na prázdniny se uklidila do italského ráje: Daniela Šinkorová zde našla nečekanou lásku

Na Sardinii si Daniela Šinkorová našla novou lásku. Foto: archiv D. Šinkorové

Než jí začnou pracovní povinnosti, zasvětila Daniela Šinkorová (48) letní prázdniny odpočinku. Tráví je na své oblíbené Sardinii, kam jezdí pravidelně už několik let.

„Máme tady zázemí. Jezdíme sem za dvěma rodinami kamarádů. Z jednoho místa pak vyjíždíme po celé Sardinii,“ popsala Super.cz Daniela, která zde našla i nového mazlíčka, toulavého psíka.

Psí holčičce, kterou pojmenovala Mimi, Daniela jednoho dne před oblíbenou restaurací nabídla pohlazení a dostalo se jí takového vděku, že nedokázala odolat. Proto se rozhodla pejska po zařízení všech nezbytných ošetření a formalit odvézt s sebou domů.

V Itálii teď herečka nabírá síly před startem nové sezóny.

„Těším se, že na konci srpna budeme hrát představení Dva nahatý chlapi, se kterým jezdíme po Česku a Slovensku. V Divadle Palace budeme hrát představení Vzpoura nevěst, Manželský poker a hru Miluju tě, ale… Od října bych se měla vrátit do Hudebního divadla Karlín do představení The Addams Family. Teď nabírám síly a doufám, že nepřijde šedesátá vlna covidu,“ drží sobě a ostatním palce Daniela Šinkorová. ■