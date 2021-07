Servírka ze seriálu Most! pohubla a takhle jí to sekne v bikinách: Miminko s rakouským manželem zatím odkládá

Dominika Býmová Super.cz

Rok průběžně zkoušela, aby mohla při první příležitosti naskočit do své role v muzikálu Rebelové. A aby se nenudila, tak se věnovala i svojí oděvní značce. A když už jsme hovořili o šatech, herečka Dominika Býmová (33) nám připadala pohublejší, než když jsme se před rokem potkali na zkoušce v Hudebním divadle v Karlíně.

"U mě to funguje tak, že když se zklidním a mám čas se najíst a mám čas sama na sebe, tak to jde samo. Nebyla jsem v poklusu, nepřebíhala ze zkoušky na zkoušku," vysvětlila, že nedržela žádné drastické diety představitelka servírky z populárního seriálu Most!.

Dominika se sice před pandemií vdávala za dlouholetého partnera, Rakušana Ericha, ke všeobecnému babyboomu ale zatím přispět svým miminkem nehodlá. "Ještě je čas, teď se hlavně těším na to, že zase můžeme hrát. Všechny termíny, co jsme za rok neodehráli, se shromáždily na podzim, tak do toho musíme šlápnout," míní.

Vyrážet nemohli během lockdownu ani za Erichovým otcem do Rakouska. "Svoji rodinu neviděl přes půl roku, byl se mnou," svěřila Dominika. Opožděnou svatební cestu měla až nyní, vyrazili s manželem do Španělska, takže se v naší fotogalerii můžete pokochat i její fotkou v bikinách. ■