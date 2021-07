Chcete obraz od Petry Černocké? Zpěvačka svá díla zatím prodává pod cenou

Petra Černocká Super.cz

"V prodávání nejsem zatím rozjetá. Vlastně ani nevím, za kolik se třeba prodal můj obraz vlčích máků, který jsem speciálně malovala pro charitativní aukci pro válečné veterány. Když ode mě někdo obraz chce, vždycky mu slevím. Jsem pod cenou, protože si ještě moc nevěřím," řekla Super.cz. A za kolik by prodala obrázek nám? "Ten malý vám prodám za tři tisíce," je z laciného kraje Petra.

Malování ji naštěstí neživí, to by přišla na buben. Opět začala vystupovat. "Přiznám se, že poprvé jsem po té dlouhé době nečinnosti šla na jeviště až se strachem. Proto jsem s sebou vzala i dceru Báru, která by mohla zaskočit," svěřila s tím, že společná vystoupení s dcerou a manželem mají připravená. Do party zatím ale nepřibrala vnučku Coco. "Sice zpívá krásně, ale spíš hodně dabuje. Myslím, že z ní bude spíš herečka než zpěvačka," míní. ■