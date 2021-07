Největší dárek k 35. narozeninám si dala sama: Sexy Bára Mottlová si koupila dům

Bára Mottlová Super.cz

"Už jsem byla i na katastru, a když všechno půjde, jak má, tak za pětadvacet dnů budu hrdou majitelkou nemovitosti," pochlubila se Super.cz Bára, která si samozřejmě nemohla dovolit zaplatit hotově. "Během covidu jsem si opravdu na baráček nenašetřila, takže budu hezky splácet," doplnila.

"Už jsem dostala klíče, mám v plánu tam vyrazit s řemeslníky. Hrozně se těším na zahradu, kterou si užije i můj pejsek. Plánuji hezký zahradní nábytek a všem jsem řekla, že mají za úkol dávat mi dárečky jenom do baráku, třeba nějaké hezké designové květináče. Asi udělám nějaký seznam, co bych si přála. Bude to jednodušší i pro dárce," míní. ■